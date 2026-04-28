◇ア・リーグブルージェイズ−レッドソックス（2026年4月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は27日（日本時間28日）、レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場予定。前日の試合では自身初の3戦連発は逃したが、三塁の守備で華麗なプレーも披露。攻守に存在感を示している背番号7に2戦ぶりの「4番」弾は飛び出すか。試合前に管理栄養士の讃井友香さん、ゲレロらとお辞儀をし合う新たな儀式「感謝会