［政治の現場］高市政権半年＜４＞２３日夜、東京・平河町のホテルで行われた自民党新人議員の懇親会。２月の衆院選で初当選した５９人が歓談しているさなか、党総裁で、首相の高市早苗（６５）がサプライズで登場し、会場が沸いた。高市は「一つでいいから自分の得意分野を作ってほしい」と激励し、写真撮影にも応じた。幹事長の鈴木俊一（７３）、幹事長代行の萩生田光一（６２）もテーブルを回って、「国会議員には慣れたか