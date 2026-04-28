女優の柳沢なな（39）が結婚していたことを28日までに自身のSNSで公表した。自身のXやインスタグラムに文書の画像を投稿し「わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と結婚していたことを伝えた。また「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけるこ