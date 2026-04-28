「9駅目」の行き違い駅に富士山麓電気鉄道は2026年4月27日、富士急行の100周年事業の一環として、「寿駅」に新たな線路とホームを整備すると発表しました。 【2面2線に！】これが富士急行線「寿駅」です（画像）寿駅は現在、1面1線の単線駅ですが、今回の整備により新たな線路が敷設され、反対側にもホームが設置されることで、2面2線の構造となります。完成後は、寿駅で列車の行き違いが可能となり、ダイヤに余裕が生まれる