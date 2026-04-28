シェラトン鹿児島は、JA鹿児島県経済連、JF鹿児島県漁連とコラボして「アメリカン・メキシカングルメコレクション」を4月2日から6月30日まで開催する。ブランド豚「茶美豚」や魚介、野菜などの鹿児島食材をスパイスやハーブを効かせたアメリカン・メキシカンスタイルのメニューとして表現した。メニューはアメリカ家庭料理のポットローストや、好みの具材を選んで仕上げるオリジナルタコス、ミートローフ、バッファローチキンなど