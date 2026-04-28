NHKは28日、2026年のサッカー中継などに使用する『2026 NHKサッカーテーマ』を米津玄師の「烏」（からす）に決定したことを発表した。FIFAワールドカップ2026は日本時間6月12日に開催される。日本代表の全試合を地上波総合とBSにて生中継するNHKは、試合の生中継などで使用するサッカーテーマソングを米津玄師の新曲「烏」に決定したと発表。FIFAワールドカップ2026でもテーマソングとして使用されることも発表された。また、