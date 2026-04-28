取材に応じる産業別労組「航空連合」の小林茜会長航空業界の労働組合でつくる産業別労組「航空連合」は、昨年10月に就任した初の女性会長の下、今春闘でジェンダー平等や多様性の推進を掲げる。小林茜会長（41）は「女性会長ならではの視点から対話を重ねていきたい」と語る。航空連合は59の企業別労組の計約4万8千人で構成。「労組は女性と若者に人気がない」と話す小林氏は就任後、これまでの取り組みを見直した同連合として