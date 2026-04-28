ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのマーリンズ戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。先発投手は山本由伸投手（27）が務める。試合は日本時間28日午前11時10分に開始予定。大谷は26日（同27日）のカブス戦で6号ソロを含む今季初の3安打1打点の活躍で、2連勝＆3日ぶりの首位返り咲きに貢献した。ド軍移籍後自己ワーストだった連続試合ノーアーチを11、連続打席ノーアーチを59で止める待