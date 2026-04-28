「女帝」や「女王」と称された、たたき上げの権力者の裏面史を明らかにする物語が注目されている。Netflixがドラマ化した「視聴率の女王」細木数子、YouTubeなどで話題になった「昭和の女帝」辻トシ子、そして元首相・田中角栄の愛人兼秘書で「越山会の女王」といわれた佐藤昭だ。底辺から伸し上がった女性たちが再び耳目を集めているのはなぜなのか。ドラマ冒頭の衝撃的なシーン占い師としてテレビなどで活躍した細木数子の生涯