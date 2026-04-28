大学受験において過去問はいつから解き始めるのがいいか。東京大学出身で、小中高生向けの国語塾代表の神田直樹さんにプレジデントオンライン編集部が取材したところ、「過去問を解くタイミングは、早ければ早いほどいい。それだけで学習がかなり楽になる」という――。（後編／全2回）■「いつから過去問を始めたらいいのか」への回答私は中学校3年生で東大を目指したときに、最初にしたのが過去問を手に入ること。これが大正解で