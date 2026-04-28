オリックスのドラフト2位、森陽樹投手が質の良いストレートを求め「縦振り」にフォームを変更し、チームの先輩・山下舜平大投手を目標に実戦を積んでいる。「自分が求めているのは、シュンペータさん（山下）を超えること。まずは追いつけるように頑張りたいです」。森陽が目を輝かせた。森陽は宮崎県延岡市出身で、大阪桐蔭高では2年時に春夏の甲子園に出場。190cm、90kgから最速153キロをマークした右腕で、カーブも大きな