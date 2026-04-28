ニコラス・ケイジがテレビシリーズ初主演を務めるPrime Original『スパイダー・ノワール』が、2026年5月27日（水）よりPrime Videoで独占配信されることが決定した。あわせて、日本版本予告、キービジュアル、場面写真25点も一挙に届けられた。マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作に、フィルム・ノワールの世界観とヒーロー・ドラマを掛け合わせた