錦織圭という奇跡【第24回】伊藤竜馬の視点（２）◆01松岡修造の視点＞＞◆02細木秀樹の視点＞＞◆03奈良くるみの視点＞＞◆04石光孝次の視点＞＞◆05玉川裕康の視点＞＞◆06デイビッド・ロウ＆マット・ロバーツの視点＞＞◆07土居美咲の視点＞＞◆伊藤竜馬の視点（１）＞＞小５の錦織圭を見て「なんや、この子!?」の衝撃2008年2月──。当時18歳の錦織圭が、ATPツアーのデルレイビーチ国際テニス選手権で優勝し