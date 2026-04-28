マーベル・ドラマ「ワンダーマン」は、『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）の撮影現場で交わされた、冗談半分のアイデアから始まっていたようだ。共同クリエイター／製作総指揮のデスティン・ダニエル・クレットンが米のイベントにて明かした。 「ワンダーマン」は、売れない俳優サイモン・ウィリアムズが、自身のスーパーパワーを隠しながら、劇中映画『ワンダ