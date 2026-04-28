Prime Videoの人気シリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフ「ジェン・ブイ」がシーズン2をもって終了となることを受け、主演のジャズ・シンクレアがコメントを発表した。 「ジェン・ブイ」は、スーパーヒーローを養成するゴドルキン大学を舞台とした青春スーパーヒーロードラマ。シンクレアは、血を操る能力を持つ主人公マリー・モロー役を演じた