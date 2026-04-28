1年で学力を大幅に上げるには、どんな勉強をすべきなのか。一浪で東京大学に合格した神田直樹さんにプレジデントオンライン編集部が取材したところ「国語力を上げることだ。国語だけでなくあらゆる教科の思考を支える土台の力なので、ここが整うと他教科の学習効率や理解の深さが一気に上がる」という――。（前編／全2回）■東大に落ちて「国語が苦手」とはじめて気づいた私は普段、国語に特化した個別指導を行っていて、親御さん