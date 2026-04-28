コンテキスト・リーダーシップ（山口周、光文社）人文知は武器になる（山口周、文藝春秋）２０３０来たるべき世界（エマニュエル・トッドほか、朝日新聞出版）新書世界現代史（川北省吾、講談社）天皇への敗北（國分功一郎、新潮社）２２世紀の戦争論（下村建太、朝日新聞出版）金融数学入門（冨島佑允、講談社）世界のエリートが学んでいる教養としての超現代史（山中俊之、ＳＢクリエイティブ）おどろきの刑事司法（村木厚子