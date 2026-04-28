過ごしやすい気候の中、ゴールデンウィークを満喫すべく、お出かけや旅行を楽しむ方も多いと思いますが、車で移動するとなると渋滞が気になります。では、電車やバスなどの公共交通機関を利用して目的地まで行こうとすると、乗り継ぎの回数や移動時間の長さなどによっては、余計に疲れてしまったり、時間がかかってしまったりすることもあります。そこで今回は、都会の喧騒を離れてリフレッシュできる場所にありながら、交通アクセ