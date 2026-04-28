「勤務時の服装自由」──求人票にそう書かれ、入社前の説明会でも「ラフな社風」を強調された都内のIT企業。今年4月、その言葉に惹かれて新卒入社した22歳の男性は、プログラミングの飲み込みの早さから本採用の前倒しが検討されるほどの「期待の新人」だった。ところが4月中旬のある日を境に、彼の出社時の服装が一変する。隣席の同僚は目のやり場に困り、上司が再三注意しても改める気配はない。その出社スタイルの「中身」とは