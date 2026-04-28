景気がいいとは、こういうことか北海道虻田郡倶知安(倶知安)町にある、「セイコーマート ニセコひらふ店」。スキーリゾートとして国内外から観光客が訪れるニセコひらふ地区の中心地にあり、ピークには店外まで行列ができるという。筆者はオフシーズンである４月下旬に訪問したが、ひっきりなしにクルマがやってきて、弁当やドリンクを買い求めていた。ローカルコンビニとして道内で知らない人はいない通称「セコマ」は、プライベ