吉岡里穂に定着した「あざとい」イメージNHKの朝ドラ『あさが来た』が放送されてから、10年が経った。朝ドラの長い歴史のなかでも、この作品ほど、多くの役者を飛躍させた作品は珍しい。ヒロインを務めた波瑠はもとより、彼女を助け続ける盟友的存在を演じたディーン・フジオカが大ブレークして「おディーン様」という異名まで誕生。そして、もうひとり、ヒロインの娘の友人を演じた吉岡里帆もこれを機に広く知られることとなった