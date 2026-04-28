妖怪の総大将、銀座に出没和歌山に、ぬらりひょんという妖怪が出没するという。パッと見、ただのご老人だが、その正体は「妖怪の総大将」だ。それを彷彿とさせる実力者が、二階俊博だ。政界引退後は国土強靱化研究所会長を務め、隠然たる影響力を保持する。二階は日本料理店「銀座つる」に出没。衆院選の当選祝いをすると旧二階派の面々を呼びつけた。「席上で林幹雄や河村建夫といった二階側近が口々に『今後、旧二階派を武田良太