フリーになった和久田アナの「驚愕ギャラ」テレビ業界で大注目されている女子アナがいる。3月末でNHKを退職し、今月25日にスタートした日本テレビの新報道番組『追跡取材 news LOG』のメインキャスターに就任する和久田麻由子アナ（37歳）だ。この新番組の真裏には、TBSの看板番組『情報7daysニュースキャスター』が立ちはだかる。安住紳一郎アナという民放最強クラスの司会者を相手に、元NHKのエースアナが真っ向から勝負を挑むの