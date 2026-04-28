学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「オケ」はなんの略語？「オケ」はなんの略か知っていますか？ヒントは、音楽業界における略語です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「オーケストラ」を略した言葉でした！オーケストラとは、西洋音楽における、管