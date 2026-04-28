ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一ペア。4月17日にそれぞれのインスタグラムを通じて連名で今シーズン限りでの引退を発表した。スポーツ紙デスクが言う。【写真】キャリーケースにはポケモンのシールを貼っている“りくりゅう”、レストランや空港でのリラックス2ショット「フランス・アルプス五輪が4年後ということも考え、9歳年上で33歳の木