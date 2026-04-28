「もういいだろ、なあ？帰れ」──警察官に囲まれ成田空港に降り立った男は、報道陣を前にしてそう言って不敵な笑みを浮かべた。長年、動きがなかった事件を日本が思い出した瞬間だった。【写真を見る】「“龍の入れ墨”びっしり…」「タイ警察とツーショットも」高橋信明容疑者のSNSに残されていた投稿の数々7年半前に東京・六本木のマンションでバレツタ久美さん（当時29）を殺害したとして、警視庁は4月25日に知人の高橋信