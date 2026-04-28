できていたことができなくなる。それは残念ながら誰もが避けられないことではない。加齢によってできていたいことができなくなったり、けがや病気になってしまったり……。しかしそれでも「努力することで多少できるようになる」のと、そうでないのは大きく異なる。意識はとてもはっきりしているのに体が動かなくなっていき、できなくなっていく自分を目の当たりにせざるをえなくなる病気がALS（筋萎縮性側索硬化症）だ。研究は進