中国の「口撃」が止まらない俗に、「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」と言うが、中国は日本の高市早苗政権のことが、とことんお嫌いらしい。ホルムズ海峡が封鎖されようが、ホワイトハウスで爆発事件が起ころうが、激しい日本批判の「口撃」が止まることはない。中国は、一体何をそんなに怒っているのか？中国は日々、対外的な主張を、主に二つのルートで発信している。一つは、平日に毎日午後3時から20分間行う中国外交部の定例会見で