「あれ？ちょっと小さいかも……」動物病院の診察室。初めて来た子犬の診察をしているとき、獣医師で作家の片川優子さんはそう感じることがあるという。「お迎えしたばかりの子犬を診させていただくとき、違和感を覚えることがあります。初診票に飼い主さんが記載した誕生日よりも月齢が若いと感じることが少なくありません」2026年現在、日本では生後56日（8週齢）を経過しない犬猫の販売は法律で禁止されている。しかし、診察