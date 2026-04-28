トラックのエンジンルームに入り込んでしまった子猫のてんてんちゃん。5時間近くも走るトラックの中にいたそうだが、なんとか無事に保護。最初は警戒心から攻撃的な姿を見せていたものの、少しずつ馴染んでいった。幸せそうな顔で暮らしている様子を収めた動画が、190万回再生を超える反響を呼び、「優しい家族にレスキューされて本当によかった」「よくぞエンジンルームに気づいてくれた！」「安心した顔がめちゃくちゃ可愛い」