秋元康プロデュースの「劇団4ドル50セント」に所属し、舞台やドラマで俳優として活動する大槻理子が、28日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場する。【写真】表紙＆巻頭は…肩出し衣装で笑顔を見せる上戸彩3月に同誌で披露した、2年ぶりのグラビアが好評を博しアンコール掲載となった。モデル並みのスレンダーボディがまぶしい水着グラビアは必見だ。上戸彩、森脇梨々夏、蓬莱舞、安藤笑、高峰じゅり（※高＝はしごだか）、