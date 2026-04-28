アメリカのホワイトハウス記者会の会長は、銃撃事件で中止になった夕食会で提供されるはずだったステーキやロブスター2600食分が虐待を受けた女性や子供の保護施設に寄付されたと明らかにしました。ホワイトハウス記者会会長のウェイジア・ジャン記者は27日、SNSで「ヒルトンホテルがホワイトハウス記者会主催の晩さん会で提供されなかったおよそ2600食分の夕食を寄付した」と明らかにしました。ヒルトンホテルが「保存期間を延ば