子どもが成長し、自分たちが50代に入ると、老後は一気に現実の課題として迫ってきます。教育費の山を越えた安堵と同時に、住まいと資産の心もとなさが輪郭を持ち始めます。真剣に将来を考えているときほど、配偶者の何気ない一言が、想像以上に重く響くことがあります。【漫画】子育てが一段落→老後のお金の不安がむくむくと…しかし夫は（全編を読む）子育て終了後に押し寄せた「住まい」と「資産」の現実子育てが一段落すると、