4月26日付けの男子世界ランキングが発表された。【写真】美麗ラウンドガールズから祝福される米澤国内男子ツアー「前澤杯」でツアー3勝目を挙げた米澤蓮が、44人抜きで233位に急浮上した。米国男子ツアー「チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ」はダブルス戦のため、世界ランクのポイント付与はなかった。松山英樹は世界15位をキープした。日本勢2番手以下は、久常涼（57位）、中島啓太（125位）、金谷拓実（129位）、