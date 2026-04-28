27日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】ネリーと一緒に池ダイブした甥っ子…号泣する姿がかわいい！先週の「シェブロン選手権」でメジャー通算3勝目を挙げたネリー・コルダ（米国）が、ジーノ・ティティクル（タイ）を抜き、世界1位の座に返り咲いた。今季は出場5試合で優勝2度、2位が3度と絶好調。昨年8月の「AIG女子オープン」（全英）後に2位に陥落して以来となる、12週ぶりの“奪還”になった。以下、3位のキム・ヒ