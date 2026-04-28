元AKB48でタレントの河西智美（34）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。27日に東京・AKB48劇場で開催された『2期生デビュー20周年記念イベント！〜20Years have past〜』のオフショットを公開した。【写真】エモい！大島優子・野呂佳代ら2期生12人の集合ショット同公演は、2006年4月1日のデビューから20周年を迎えることを記念し、AKB48を卒業した2期生による特別イベント。河西は、「チームKに出会えた軌跡みんな