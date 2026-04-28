俳優の鈴木福が２４日、自身のインスタグラムを更新。「マルモのおきて」放送開始１５年と、俳優・阿部サダヲの誕生日を祝った。子役としてブレークするきっかけとなった人気ドラマ「『マルモのおきて』放送開始から丸１５年！」と始めた鈴木。「今でも、マルモ観てました！とお声がけいただける作品。これからも大切な作品です！」とつづった。続けて、「昨日は阿部サダヲさんのお誕生日でした！おめでとうございます！」と