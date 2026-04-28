女優の矢吹奈子が２６日、自身のインスタグラムを更新。ライブ参戦姿を公開した。２５日からＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催されているＫーＰＯＰガールズグループ・ＴＷＩＣＥのライブに参戦した矢吹は、「ＯｎｅＭｏｒｅＴｉｍｅとＳＴＡＹＢＹＭＹＳＩＤＥはやばい。」と投稿。ＪＩＨＹＯ（ジヒョ）のメンバーカラーに合わせたオレンジのペンライトやぬいぐるみ、ヘアピンなどのグッズを全身に身につけ、