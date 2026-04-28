【モデルプレス＝2026/04/28】オーディション企画「制服コレクション2022」でグランプリに輝いた蓬莱舞が、4月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場。美しいボディを披露している。【写真】20歳グラドル、美バスト際立つビキニ姿◆蓬莱舞、美ボディ披露発売中の2nd写真集「ラストシーン」が好評の蓬莱が登場。6ページにわたるグラビアは同写真集の未公開カットで構成される。「高校時代と比べて、時間的、体力的に余裕が出てき