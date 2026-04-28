【モデルプレス＝2026/04/28】女優の上戸彩が、4月28日発売の「週刊FLASH」（光文社）表紙と巻頭に登場する。【写真】40歳美人女優、美肩のぞくグラビア披露◆上戸彩「週刊FLASH」表紙登場確たる地位を築きながらも決して肩肘張ることのない、彼女らしさに満ちたグラビアに仕上がっている。インタビューでは最新の出演映画「SAKAMOTO DAYS」での役どころや、劇中のキーワードとなる「10億円」についての感想を話している。◆蓬莱舞