【モデルプレス＝2026/04/28】スターダストグループのSDPとサンクチュアリ出版がタッグを組み、業界初のエンタメ業界に特化した小学生向け職業図鑑『エンタメおしごと図鑑』を4月30日に発売することが決定した。【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア◆SDP×サンクチュアリ出版、業界初の試み芸能事務所スターダストプロモーションをルーツに持ち、エンタメ業界の知見を豊富に持つ「SDP」と、本を読まない人の