数あるゴルフ漫画の中でも、アマチュアゴルファーの心理をここまでリアルかつコミカルに描いた作品は他にないかもしれません。いけうち誠一氏による『ゴルフは気持ち』は、スイング理論や劇的な対決ではなく、「ゴルファーの心の中」に焦点を当てた名作です。 朝イチのショットが林に消え、3ホール連続で「7」の大叩き……。「なんとかしなくちゃ！」と気合を入れ直せば入れ直すほど、体は力み、ボール