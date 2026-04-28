朝のドル円は１５９円４０銭台＝東京為替 朝のドル円は159.40円台での推移。昨日は159円台での推移が続いた。イランが米国に条件を提示し、ホルムズ海峡開放に向けた姿勢を示したことなどがドル売り円買いを誘った。もっともトランプ政権が最も重視し、紛争の要因ともなった核の問題を棚上げにする形となっており、米国側が受け入れる可能性は小さいとして、影響は限定的に留まっている。 USDJPY159.41