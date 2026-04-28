イランとロシアが関係を強化、プーチン大統領は支援を約束 イランのアラグチ外相とロシアのプーチン大統領が会談した。 アラグチ外相は、米国の過度な要求により協議は進展が見られたにもかかわらず、目標を達成できなかったと述べた。 プーチン大統領はイラン国民の勇気と英雄的行為を称賛。イラン国民のために「あらゆる手段」を講じるとイランへの支援を約束した。 イランとロシアは長年にわたり