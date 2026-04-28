ドイツ首相トランプ氏には一貫した戦略がない、イランが米国を圧倒 ドイツのメルツ首相は、交渉においてイランがトランプ氏を圧倒していると述べ、米国を批判した。 イランの指導者、特に革命防衛隊によってアメリカ国民は屈辱を受けている。トランプ米大統領には一貫した戦略がないことは明らかだ。戦争による燃料価格高騰は世界中の経済に影響を及ぼしており、特に欧州の主要経済国であるドイツへの影響が大きい。できる