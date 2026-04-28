『カグラバチ』TVアニメ化 (C)外薗健／集英社・カグラバチプロジェクト サイバーエージェントは、松竹との共同製作幹事作品として、集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中、外薗健作『カグラバチ』をTVアニメ化。2027年4月に放送開始する。制作は、サイバーエージェントグループのアニメーションスタジオ・Cypic。ティザービジュアルとティザーPVが公開された。 TVアニメ