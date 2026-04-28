テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが衣装ショットを公開した。２７日に自身のインスタグラムを更新し、「『大下容子のワイド！スクランブル』衣装」と書き出し、着用衣装のブランドを紹介した桝田アナ。「爽やかなミントグリーンのセットアップウエストラインから自然に広がるタックが印象的なノーカラージャケットでした」とつづり、清涼感のあるミントグリーンが魅力の、ノーカラージャケットとタック入りパンツのセッ