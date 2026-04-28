27日夕方、名古屋市瑞穂区で橋の架け替え工事をしていた男性作業員（48）が重機に挟まれ、死亡しました。 【写真を見る】つり上げ中の小型の重機が落下し壁と挟まれる…下で支えていた男性作業員（48）が死亡橋の架け替え工事中に名古屋・瑞穂区 警察などによりますと、27日午後4時15分ごろ、瑞穂区桃園町にある文斉橋の架け替え工事中に「重機に作業員が挟まれた」などと、別の作業員から消防に通報がありました。 挟ま