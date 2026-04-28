◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。２試合連発となる７号なるか、注目が集まる。先発には開幕から５戦連続クオリティースタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）を記録するエース右腕・山本由伸投手（２７）が今季３勝目を期す。