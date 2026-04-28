東京・足立区で陥没の恐れから道路が通行止めになっている問題で、トンネル内の様子が公開されました。公開された画像では、水道管の新設工事のトンネル内で流れ込んだ土砂を土のうでせき止めている様子が確認できます。工事中の土砂流入で周辺道路は21日から通行止めとなっていて、撤去作業にはあと数日かかる見通しです。